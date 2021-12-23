İstanbul'daki Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı sürüyor. Ekmek büfelerinin önündeki kuyrukların ardındaki nedenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin kirli oyunundan kaynaklandığını SABAH deşifre etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle ekmek üretim kapasitesi ve dağıtımı organize ve kasıtlı bir şekilde düşürüldü. CHP'li İBB yönetimi de bunu siyasi propaganda malzemesi olarak kullandı. İBB yetkilileri ise Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.

Nama ve Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor. Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı ekmeği için büfelerde kuyruklar oluşuyor ve hemen tükeniyor" ifadelerini kullandı. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın 10 gün önceki açıklamaları ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamalarını yalanlıyor. Özgen Nama, 12 Aralık 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini savunmuştu. Nama, 8 Ocak 2020'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini ifade etmişti. AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretimi fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bindi. Şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yapılıyor. Ayrıca AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktası 910'a düşürüldü.

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