Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Sahabe Semi Sayın, henüz bilinmeyen nedele eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya Gül ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin bahçesinde tabancayla Gül'e kurşun yağdırarak öldüren Sayın, ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

MİKAİL ZEYBEK