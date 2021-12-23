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Dövizden TL'ye geçene Merkez'den güvence

Türk Lirası'na geçişi özendirmek için bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi. Kur artışının faiz getirisini geçmesi durumunda, dövizini TL'ye dönüştürenlere farkı Merkez ödeyecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Aralık 2021 08:28
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Dövizden TL'ye geçene Merkez'den güvence

Merkez Bankası, Hazine'nin TL'ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla, "Bir defalık döviz tevdiat hesabı dönüşümü" desteği başlattı. Buna göre, 20 Aralık itibarıyla dolar, euro ve sterlin cinsinden hesabı bulunanların, TL vadeli hesaba geçmesi durumunda aynı şekilde kur farkı alabilecek. Kurdaki yükselişin faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından ödenecek.

İKİ FARKLI UYGULAMA

Kurdaki muhtemel yükselişten tedirginlik duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için iki farklı imkan sunuldu. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı"nda kurdaki yükselişin vade sonunda faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. 20 Aralık itibarıyla döviz hesabı bulunanların TL vadeli mevduat hesabına geçmesi durumunda ise benzer şekilde fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'ndan ayrı bir uygulama olan vadeli TL katılma hesabında da kur farkı ya da cari faiz getirisinden hangisi fazlaysa o tutar ödenecek. Bu uygulamadan bankalarda döviz hesabı bulunanlar yararlanacak.

TL'NİN PAYI ARTACAK

Konuyla ilgili tebliğ de yayımlandı. Merkez Bankası, döviz tevdiat ve döviz cinsinden katılım fonlarının vadeli hesaplara dönüştürülmesi halinde hesap sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat, katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak, finansal istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı. TCMB'nin uygulamasında merak edilen soruların yanıtları şöyle:

DÖNÜŞÜMDE İLK KUR: 12.348 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kurları açıklamaya dün başladı. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre dolar/ TL kuru 12.3480, euro kuru 13.9125, sterlin kuru ise 16.3622 TL olarak belirlendi. Buna göre 90 gün sonunda eğer kur 12.74 TL'nin üzerinde olursa Hazine aradaki farkı mudiye ödeyecek. TCMB, aralarında euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor. Öte yandan TCMB, 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

MOBİUS: OLUMLU BİR ADIM ATILDI

MOBIUS Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, yeni ekonomik önlem paketinin TL'nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizdi. Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hükümetin son attığı adım TL'nin değer kaybı açısından iyi bir adım" dedi.

HANGİ TARİH VE KURLAR BAZ ALINACAK?

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler yararlanacak.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTI VAR MI?

Söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürenler destekten yararlanabilecek.

AÇILACAK HESAPLARIN VADESİ NE OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek.

HESAPLARIN FAİZ ORANI NASIL?

Hesaplarda uygulanan minimum faiz oranı MB politika faizi kadar olacak.

VADEDEN ÖNCE PARA ÇEKİLİRSE NE OLACAK?

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

MUDİYE NASIL ÖDEME YAPILACAK?

Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden ödeme yapılacak.

HESABA HANGİ FAİZ ORANI İŞLETİLİYOR?

KAPAT [X]

Bankanın uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası tarafından belirlenen ve şu an yüzde 14 olan bir hafta vadeli repo ihale oranının altında olmayacak.

FAZLA ÖDEMEYİ KİM YAPACAK?

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kar payı tutarından büyükse; aradaki fark Merkez Bankası'nca karşılanacak.

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