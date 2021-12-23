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Ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek

İtalya ve Türkiye, 2021'i rekor ticaretle kapatmaya hazırlanıyor. Ticaret hacminin 20 milyar $'ı aşması bekleniyor. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini, "En yüksek seneyi geçirdik" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Aralık 2021 08:33
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Ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek

Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelen İtalya, ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından. Yakınlığı, bölge coğrafyasına ulaşmada köprü olması Türkiye'yi, İtalya için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline getiriyor. İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de birbirini tamamlar nitelikte. Türkiye'de otomotiv, tarımsal gıda, altyapı, enerji, imalat, bankacılık ve savunma gibi ana sektörlerde bin 500'ün üzerinde İtalyan şirketi faaliyet gösteriyor.

POTANSİYEL VAR

Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri de İtalyan firmalarının işbirliğine son derece açık. Bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021 sonunda 20 milyar doları geçeceğini söyledi.

REKOR TİCARET SENESİ

Manzini, "İtalya'dan Türkiye'ye ilgiyi arttırmak ve daha fazla yatırımcıya hitap etmek istiyoruz. Aynı zamanda İtalya'ya Türk şirketlerinin ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Birçok açıdan olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. İkili ticaret açısından rekor bir sene... 20 milyar dolar aşılacak.Bizim elimizdeki veriler en yüksek seneyi geçirdiğimizi gösteriyor. Bu da çok dengeli bir ticareti, İtalya- Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar iç içe, ne kadar derin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

İTALYA YATIRIMDA BEŞİNCİ

2020 yılında yurtdışından Türkiye'ye gelen 207 milyar dolar değerindeki toplam doğrudan stok yatırımda, İtalya 11 milyar dolar ve yüzde 5 pay ile yedinci sırada. Türkiye'deki İtalyan firmaların sanayi sektöründe ağırlıklı olarak gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine imalatı, mobilya, demir-çelik, otomotivde; hizmet sektöründe ise ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı üzerine yoğunlaştıkları görülüyor.

TÜRKLER KUZEY İTALYA'DA

Türkiye'de kayıtlı şirketlerin İtalya'da 50'den fazla ortaklık veya iştiraki var. Özellikle Kuzey İtalya'da Türk vatandaşlarına ait çok sayıda işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmeler, diğer Avrupa ülkelerindeki işletmelere kıyasla daha küçük ölçekli. Türkiye, İtalya'ya en çok motorlu kara taşıtları ve motorları kaleminde ihracat yaptı. Bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu. Bu kalemde 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İtalya'ya yapılan ihracatta ikinci sırayı 904 milyon 132 bin dolarla demir-çelik ana sanayisi aldı. Bunu, 649 milyon 659 bin dolarlık ihracatla bitkisel ürünler, bostan, meyve ve sebze, 463 milyon 758 bin dolarla rafine edilmiş petrol ürünleri, 391 milyon 638 bin dolarla ev aletleri takip etti. İtalya'dan Türkiye'ye geçen yıl en yüksek ithalat kalemi 1 milyar 19 milyon dolarla genel amaçlı makineler olarak kayıtlara geçti. En çok satın alınan ikinci kalem ise 859 milyon 736 bin dolarla kimyasal ürünler oldu. Bunları sırasıyla, 805 milyon 55 bin dolarla özel amaçlı makineler, 552 milyon 827 bin dolarla ana kimyasal maddeler izledi.

BARIŞ ERGİN

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