Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı

Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için gelecek yıl bandrol ücreti belirlendi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bandrol ücretinin 2019 yılında belirlenen şekilde tespit edilmesine karar verildiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl da 2019 kararı uygulanmıştı.

URO KARŞILIĞI TL ÖDENECEK

Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.

Ayrıca, yurtdışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 euro, videolarda 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olarak uygulanacak.

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi.

Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.