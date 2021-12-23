2022 tüm zamanların en sıcak yılı olacak!

NTV'de yer alan habere göre; Met Office'in uzun vadeli tahmin başkanı Adam Scaife, tahmin sonuçlarının sera gazlarının dünyayı artan bir oranda ısıttığını gösterdiğini vurgulandı. Tahmin, küresel iklimin "temel itici güçlerine" dayalı olarak hesaplanıyor, ancak iklimi soğutan büyük volkanik patlamalar gibi beklenmeyen olayları içermiyor.

Ocak-Eylül 2021 verileri, Met Office'in yıl için 2021 tahmininin gerçek küresel ortalama sıcaklıktan yaklaşık 0,03 derece düştüğünü gösterdi. Ulusal hava durumu servisi, ortalama küresel sıcaklığın 2000-2020 yılları arasında 0,7 derece arttığını bildirdi.

'KÜRESEL MAHSUL VERİMİ YÜZDE 30 AZALACAK'

Bloomberg ise, bu değişikliğin küresel mahsul veriminin yaklaşık yüzde 30 düşmesine ve gıda talebinin hızla artmasına neden olabileceğinin altını çizdi.

İngiliz kalp ve akciğer nakli cerrahı Bill Frist, daha aşırı ve değişken sıcaklıkların insan sağlığını da doğrudan etkilediğini, felç ve miyokard enfarktüsünden ölüm oranını artırdığını söyledi.

2022, 1850-1900 ortalamalarının 1,96 derece üzerinde olsa da, hala Ocak-Eylül 2021'den daha soğuk olması beklenirken, Met Office'in uzun vadeli tahmin başkanı Adam Scaife, bunun temel olarak geçici bir soğutma etkisi olan "La Nina" hava olayı nedeniyle olduğunu söyledi.

Met Office iklim uzmanı Doug Smith, küresel ortalama sıcaklıktaki kabaca 2 derecelik bir artışın, dünya çapında önemli sıcaklık farklılıkları olduğu gerçeğini maskelediğini söyledi.

KUZEY KUTBU REKOR KIRMIŞTI

Kuzey Kutbu, iklim değişikliğinin en çarpıcı biçimde dönüştüğü bölgelerden biri olurken 20 Haziran 2020'de Dünya Meteoroloji Örgütü, Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 38 santigrat derece sıcaklık kaydederek Kuzey Kutbu için tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini bildirmişti.