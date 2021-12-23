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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 09:00
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi

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