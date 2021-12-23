Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan muhabire vefa ödülü
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın gecesinde, Muharrem Sarıkaya'nın küstah saldırısına uğrayan iHA muhabiri Ahmet Demir'e "Meslekte Vefa Ödülü" verdi. Altun, "Basın emekçisine saldırıyı en sert şekilde kınıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın gecesinde, Muharrem Sarıkaya'nın küstah saldırısına maruz kalan iHA muhabiri Ahmet Demir'e "Meslekte Vefa Ödülü" verdi. Altun, "Basın emekçisine saldırıyı en sert şekilde kınıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı (İHA), 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 3 dalda ödüle layık görüldü. Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen yarışmanın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımı ile Ankara'da yapıldı.
SALDIRIYA MARUZ KALAN İHA KAMERAMANINA ÖDÜL
Törende, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çirkin ve küstah saldırısına maruz kalan İHA muhabiri Ahmet Demir'e meslekte vefa ödülü verildi. Demir'e ödülünü veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basın emekçisi Ahmet Demir kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıyı en sert şekilde kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.
İHA'YA 2 ÖDÜL DAHA
İstanbul'da pandemi yunusları başlıklı haberi ile Drone Serbest Kategorisi'nde İHA İstanbul Bölge Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İHA'da çalıştığı dönemde trafik kazasında hayata tutunan Türker Bektaş meslekte vefa ödülü aldı.
İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya'nın çirkin saldırısına maruz kalmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız