'NATO hazırlık yapıyor' iddiası

DW Türkçe'nin aktardığına göre, gazetenin haberinde, NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) adlı birimin 5 gün içinde kriz bölgesinde konuşlanmaya hazır duruma getirileceği belirtiliyor.

NATO'nun en hızlı birimi olan VJTF'nın komutası ise şu anda Türkiye'de. Türkiye'nin geçen yıl Polonya'dan devraldığı VJTF'nin komutası, önümüzdeki yılın başında Fransa'ya geçecek. Fransız birliklerinin de 45 gün içinde operasyona hazır durumda olacağı ifade ediliyor. VJTF, yaklaşık 40 bin askerden oluşan çok uluslu NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) en hızlı hareket eden birimi. İttifak savunmasında ve dünya çapındaki krizlerde harekete geçen NRF, son olarak Afganistan'daki tahliye operasyonlarında görev almıştı.