Dolar güne 12 TL'nin altında başladı

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 12 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,60'a kadar çekildi.

Küresel hisselerdeki yükselişler erken Asya işlemlerinde devam ederken, güvenli liman olarak görülen dolar yeni koronavirüs varyantı Omicrona dair olumlu gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasaların rahatlamasıyla baskı altında kaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi , Pazartesi günü Omicron varyantına dair endişelerin piyasaları huzursuz etmesi ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirmesi nedeniyle gerilemesinin ardından art arda üçüncü seansta da kazanım elde ederek yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: