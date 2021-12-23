Mersin ve Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
Mersin ve Adana'da, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 10:11
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenledi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız