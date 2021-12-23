Öğretmenlik Meslek Kanunu ocak ayına kaldı

TBMM Genel Kurulu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Bunun ardından 4 Ocak tarihine kadar çalışmalarına ara verdi.

Bakan Mahmut Özer 12 Aralık tarihinde TBMM Bütçe görüşmelerinde Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek. TBMM'de değerlendirilme sürecinde desteğinize olan inancımız tamdır. Sizlerin de destekleriyle bu bağlamda önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Bu süreçte destek ve katkılarınız için şimdiden tüm öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TBMM'nin 4 Ocak tarihine kadar çalışmalara ara vermesiyle birlikte kanunun teklif edilmesi halinde bile Aralık ayında gündeme gelmeyeceği kesinleşirken Öğretmenlik meslek kanunu için şimdi gözler Ocak ayına çevrildi.

MEB Öğretmenlik meslek kanunu taslağını meclise sunmadan bu hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.