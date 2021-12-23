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Evlilik öncesi SMA taraması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 10:12
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Sağlık Bakanı Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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