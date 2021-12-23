'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'
Bakan Muş: "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 10:15
Bakan Muş: "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."
Bakan Muş bugün Twitter üzerinden "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!" açıklamasında bulunduMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız