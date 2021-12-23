Temizlik işçisi, bulduğu para dolu zarfı sahibine teslim etti: Bu dünyayı düşünmeden yaşamak lazım

Adana Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesinde bulunan bir restoranda temizlik görevlisi olarak çalışan 3 kız çocuk annesi Fatma Güngör, sabah iş yerine gelip görevine başladı. Öğle saatlerinde masadan ayrılan müşterilerinin yerinde temizlik yapan Güngör koltukta zarf olduğunu fark etti. Zarfı aldığında içinde para olduğunu ve üzerinde 11 bin 985 lira yazdığını gören Güngör hiç tereddüt etmeden zarfı restoran sahiplerine götürüp teslim etti.

ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bunun üzerine restoran sahipleri masada yemek yiyen müşterileri tek tek arayarak onlara ulaştı. Bu müşterilerinden biri zarf içinde para düşürdüğünü ve onu aradığını söyledi. Restoran sahipleri Taner ve Metin Dura ismini açıklamak istemeyen müşteriyi restorana çağırıp zarf içindeki parayı teslim etti. Para sahibi temizlik görevlisi kadına teşekkür etti. Restoran sahipleri de temizlik görevlisi kadını bu erdemli davranışından dolayı çeyrek altınla ödüllendirildi.

BU DÜNYAYI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMAK LAZIM

Güngör ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben temizlik yapıyordum koltuğun kenarında zarfın içerisinde para buldum. Baktığımda 11 bin 985 TL yazıyordu. Götürdüm kasaya teslim ettim. Alayım diye düşünmedim. Ben sahibiyle görüşmedim ama teşekkürlerini yetkililere bildirmiş. Patronlarımda beni çok onure ettiler. Ben onların sevgi ve saygısını daha çok hissettim."

Güngör yapılması gerekeni yaptığını söyleyerek, "Yapılması gereken şey bu zaten. İnsanlığımızı korumamız lazım. Bu dünyayı düşünmeden yaşamak lazım. Bu dünyayı düşünürsek hiçbir şeyin içinden çıkılmıyor. Bize verilen nimetlere şükretmek lazım" diye konuştu.