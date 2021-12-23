Mehmet Barlas: Erdoğan, ABD başkanı olsaydı dünya bambaşka bir yer olurdu

Sabah yazarı Mehmet Barlas bugünkü "Meğer Erdoğan neleri aşmış..." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Barlas, Erdoğan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu.

Bir kere Afrika'nın yoksul ülkeleri Amerikan Doları'na boğulurdu.

Birleşmiş Milletler'deki adaletsiz Güvenlik Konseyi modeli sokağa atılırdı.

Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey gerçek barıştır, paradır, refahtır ve insanca davranışlardır.

Biz bunu Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu günden beri görüyoruz. Cumhurbaşkanı olup da tüm yetkileri üzerine alınca daha fazla gördük.

Eğer politikacı bilinçliyse ve ne yaptığını biliyorsa son dönemde Türkiye'de yaşadıklarımız daha kolay anlaşılır.

Bunun muhalefet tarafından anlaşılabildiğini zannetmiyorum. Onlar hala TÜSİAD'dan, IMF'den, CIA'dan, FETÖ'den, PKK'dan ümit bekliyor. Sanıyorlar ki döviz kuru Türkiye'yi yenebilecek güçte bir silahtır."