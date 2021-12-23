Toplu nikah töreninde babasıyla aynı gün 'evet' dedi

İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı tarafından Roman Stratejik Eylem Planı kapsamında 1 Ekim'den itibaren başlayan toplu nikah törenleri devam ediyor.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ücretsiz tahsis ettiği Şişli Evlendirme Dairesi'nde 10 çiftin daha nikahı kıyıldı.

Çiftler arasında 5 çocuğu ve 13 torunu olan Ayhan (60) ile oğlu Nazmi Çavdar da aynı gün eşlerine evet dedi.

Baba Çavdar, 8 yıl önce ayrıldığı ve sonra tekrar barıştığı eşi Sabriye hanım ile, oğlu Nazmi Çavdar ise uzun yıllardır beraber yaşadığı Sevcan Çavdar ile resmi olarak evlendi.

Nikah töreni sonrası açıklama yapan Nazmi Çavdar, kendilerine bu imkanı veren yetkililere teşekkür ederek, "Bu benim için çok güzel bir hatıra kalacak. Evlilik yıl dönümümüzü babamla kutlamayı o kadar çok hayal ediyorum ki şu an. Güzel bir duygu benim için, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kocasıyla tekrar evlenen Sabriye Çavdar da eşine sağlık, kendilerine mutluluk dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.