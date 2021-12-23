AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

İstanbul'da görev yapan bir öğretmen, Gezi olayları sırasında sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarında bulunmuştur. Yaptığı paylaşımlar şu şekildedir:

"31 Mayıs 2013'ü 01 Haziran 2013'e bağlayan gece uyuduğum kadar başka bir zamanda huzurlu ve gururlu uyuduğumu hatırlamıyorum"

"Kurtuluş savaşından sonraki en şerefli olaydır Gezi ülkemde"

"Yakında Cumhurbaşkanı olacak adam(!) Niye kaçıyorsun İsrail d...!"

"155 Alo Kiralık Katil"

"Adana'da polisin akrepten attığı ses bombası kafasına isabet eden 15 yaşındaki (İA) hayatını kaybetti. Polis katil değil olay tesadüf"

"RTE'nin terör örgütü... Kamuflaj TSK'da... Tırlar dolusu silahlar TSK'dan"

Öğretmen hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonrasında, önce iş arkadaşlarının görüşlerine başvurularak hesabın öğretmene ait olup olmadığının tespiti yapılmış, hesabın öğretmene ait olduğu tespit edilince, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8. maddesinin (C) bendi uyarınca hizmet gereği doğrultusunda görev yeri değiştirilmiştir. Açılan davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş ancak istinaf sürecinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, naklen atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine aykırılık bulunmadığına kesin olarak karar vermiştir.

Bireysel başvuru sürecinde ise Anayasa Mahkemesi, disiplin soruşturma raporundaki "başvurucunun yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle aynı okulda görev yapmasının etkin ve verimli çalışmasına engel olacağı, diğer öğretmenlere kötü örnek teşkil edeceği, okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler nezdinde güven duygusunu zedeleyeceği gerekçelerine yer vermiş ve ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.

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