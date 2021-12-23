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İnternetten kartlı ödemeler kasımda 55 milyar TL'yi aştı

Geçen ay kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 181,3 milyar TL oldu- İnternetten kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü ilk üç sektör, konaklama, seyahat acenteleri ve hava yolları oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 11:11
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İnternetten kartlı ödemeler kasımda 55 milyar TL'yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kasım ayında internetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 90 artışla 55 milyar TL'yi geçti.

BKM, kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kasım sonu itibarıyla Türkiye'de 83,4 milyon kredi kartı, 148,6 milyon banka kartı ve 55,7 milyon ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 287,7 milyona ulaştı.

- Kasımda 181,3 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Geçen ay kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 181,3 milyar TL oldu.

Kasım ayındaki kartlı ödeme tutarının 148,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 29 milyar TL'sinde banka kartları, 3,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 64, banka kartı ile ödemelerde yüzde 69 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 208 olarak gerçekleşti.

- Her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 gibi yüksek bir artışla 55 milyar TL'yi geçti.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise geçen yıl kasım ayında yüzde 26 iken, bu yıl yüzde 29'a ulaştı, yani bu yıl kasım ayında her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

- İnternetten kartlı ödemelerde en yüksek büyüme konaklama, seyahat acenteleri ve havayollarında

Geçen ay içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla artış erken rezervasyonların yapılmaya başlandığı turizm sektöründe görüldü.

Konaklama sektöründe internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 196 milyon TL'ye ulaştı, bu sektör internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu.

1,75 milyar TL hacim ve yüzde 229 artışla seyahat acenteleri, 3,54 milyar TL hacim ve yüzde 211 artışla havayolları, 3,26 milyar TL hacim ve yüzde 106 artışla yapı malzemeleri, 6,58 milyar TL hacim ve yüzde 98 artışla market-gıda sektörleri internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı diğer sektörler arasında yer aldı.

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- İnternetten kartlı ödeme tutarı en çok 26 Kasım ve 11 Kasım'da yoğunlaştı

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Muhteşem Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde bu yıl da mağazalar ve e-ticaret siteleri birçok indirim kampanyası sundu.

Yoğun kampanyalar düzenlenen günlerden biri olan 11 Kasım'da indirime gidilmesiyle beraber de kasım ayı genelinde özellikle internetten kartlı ödemelerde artış yaşandı. Perakendeciler tarafından yapılan indirimler tek bir gün yerine ilgili dönemi içeren haftaya yayılırken yine de kasım ayında ve 2021 yılında en fazla internetten kartlı ödemenin gerçekleştiği günler; 26 Kasım Cuma günü ve 11 Kasım Perşembe günü oldu.

26 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe (2020'de Efsane Cuma'nın gerçekleştiği gün 27 Kasım) göre, yüzde 60 artarak 3,1 milyar TL olurken, 11 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı gününe göre yüzde 39 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.

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