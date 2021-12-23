Edirne'de 2 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 11:37
Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C ve Y.C'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 2 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız