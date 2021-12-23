Sokağa çıkma yasağında kaçan genci öldüren polise 25 yıl hapis

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık polis memuru F.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, dava dosyasına giren kamera görüntülerinin incelenmesi, bilirkişi raporu, tanık anlatımları ve diğer deliller dikkate alınarak sanık F.K'nin, Suriyeli maktul Ali El Hemdan'a yönelik eyleminden ötürü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli Ali El Hemdan'ın avukatı, son savunmasında sanığın yargılama aşamasındaki beyanları ile dosyadaki kamera kayıtlarının uyuşmadığını söyledi.

Olay günü maktulün kaçmadığını belirten maktul avukatı, "Kamera kayıtlarına göre maktul ile sanık arasında 10-12 adım mesafe mevcuttur. Eğer maktul Ali El Hemdan kaçmış olsa mesafe daha uzun olurdu. Bu sebeple sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savunması alınan F.K, olay nedeniyle vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ne kadar pişman olduğumu bildirmek isterim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Böyle bir şeyin olmasını asla istemezdim. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın geçmişteki hali, olaydan sonraki davranışları ve hükmedilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapse mahkum ettiği F.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesinde, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali El Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.