7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Üniversitelerde öğretim görevlisi alımlarında son yıllarda giderek artan kişiye özel alımları sizlerle paylaşmaya, gücümüz yettiğince kamuoyu oluşturmak suretiyle bir nebze olsun engellemeye çalışıyoruz. Zaman zaman sınırlı düzeyde tesirli olsa da kapsamlı bir zihinsel dönüşüm yaşanmadan bataklığı kurutmanın zor olduğunu da biliyoruz .

Yine bu durumlardan birisi geçtiğimiz günlerde doktor öğretim üyesi alımında tez konusu yazdığını gündeme getirdiğimiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yaşanmaktadır. Üniversite tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçları 21 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Söz konusu ön değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde; 9 öğretim görevlisi kadrosundan 7'sinin 24 Aralık 2021 günü yapılacak yazılı sınavına BİR kişi göreceğini görüyoruz.

Her zaman şu soruyu soruyoruz:

"RESMİ GAZETE'DE ULUSAL DÜZEYDE İLAN EDİLEN KADROLARA NASIL BİR KİŞİ BAŞVURUR?"

Sorunun cevabı çok basit! Çünkü bu ilanlar önceden alınması düşünülen adayın özgeçmişine göre belirleniyor.

Adayın tecrübesine göre süreyi belirlemek, adayın üniversitede ders verme süresini yazmak, adayın elindeki sertifikaları yazmak şeklinde bu durum sıralanabilir.

Bu durumun düzeleceğinden kuşkumuz yok! Çünkü bu türden alımlarla birçok kişinin göz göre göre hakkı yenmektedir!

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlan Özel Şartı

Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl öğretim elemanı olarak uyap ve klavye dersleri vermiş olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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Artova Meslek Yüksekokulu

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

İlan Özel Şartı

Zihin engelliler eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, tezli yüksek lisans mezuniyet sonrası özel eğitim veren bir kurumda en az bir yıl çalışma, yükseköğretim kurumlarında özel eğitim alanında en az bir dönem ders verme deneyimi olmak

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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İlan Şartı

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitim

Zihin engelliler eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, dil ve konuşma bozukluğu ile Türk işaret dili eğitimleri almış olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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Tokat Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi öğretmenliği lisans mezunu olmak, kamuda aşçılık alanında en az 3 yıl çalışma, ilgili alanda en az 10 yıl ders verme deneyimi olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 eğitim öğretim yılı ders verme deneyimi olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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Tokat Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitimi lisans mezunu olmak. Kamuda en az 8 yıl yiyecek içecek alan dersi vermiş olmak ve MEB yemek pişirme teknikleri eğitimi almış olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş hekimliği fakültesi mezunu ve en az 10 yıl kamuda diş hekimi olarak çalışma tecrübesi olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1

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Rektörlük

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

Makina mühendisliği lisans ve makina mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az bir eğitim öğretim dönemi ders verme deneyimi olmak.

Sınava Giren Aday Sayısı 1