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Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Aralık 2021 14:41
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Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştır.

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

İl belediyelerinde en fazla bulgu yine büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi "işçilerin yıllık izinlerini kanuna uygun olarak kullanmalarının sağlanmaması".

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinde buna ilişkin tedbir alınmıştı.

'Sosyal denge sözleşmesinde sosyal denge tazminatı dışında mali hükümlere yer verilmesi' en fazla karşılaşılan bulgulardan ikincisi. Sayıştay Daire Kararlarında ve Temyiz Kurulu Kararlarında da buna ilişkin çok sayıda kamu zararı kararı bulunmaktadır.

Sayıştay, aynı durumlar için farklı kararlar alan belediyeyi uyardı!

Diğer bulgular daha çok kıdem tazminatı ve yevmiye defter kayıtlarına ilişkindir.

SAYIŞTAY BULGUSU

İL BELEDİYESİ

Sözleşmeli Personelin Müdürlük Kadrosuna Vekaleten Atanması

Adıyaman belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerini Kanuna Uygun Olarak Kullanmalarının Sağlanmaması

Adıyaman Belediyesi

Bartın Belediyesi

Batman Belediyesi

Bayburt Belediyesi

Çanakkale Belediyesi

Elazığ Belediyesi

Kırklareli Belediyesi

Kilis Belediyesi

Muş Belediyesi

Niğde Belediyesi

Sivas Belediyesi

Tunceli Belediyesi

Sosyal Denge Sözleşmesinde Sosyal Denge Tazminatı Dışında Mali Hükümlere Yer Verilmesi

Adıyaman Belediyesi

Afyonkarahisar Belediyesi

Bartın Belediyesi

Çanakkale Belediyesi

Elazığ Belediyesi

Kırklareli Belediyesi

Tokat Belediyesi

Tunceli Belediyesi

Yevmiye Defterinde Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması

Afyonkarahisar Belediyesi

Muş Belediyesi

Niğde Belediyesi

Dolu Olan Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Başka Bir Memurun Görevlendirilmesi ve Harcama Yetkililiğini Kullanması

Afyonkarahisar Belediyesi

Özel Kalem Müdürlüğü Dışındaki Müdürlüklerce de Temsil ve Tanıtma Bütçesinin Kullanılması

Afyonkarahisar Belediyesi

Kırklareli Belediyesi

Belediye Meclis Üyesinin Şirket Yönetim Kurulunda Görevlendirilmesi

Afyonkarahisar Belediyesi

Belediye Şirket İşçilerine Ödenen Kıdem Tazminatlarının Alt İşverenlere Rücu Edilmemesi

Bartın Belediyesi

Yevmiye Defterinde Geriye Dönük Kayıtların Yapılması ve Yevmiye Kayıtlarının Müteselsil Devam Etmemesi

Bartın Belediyesi

Engelli Memur Çalıştırma Zorunluluğuna Uyulmaması

Edirne Belediyesi

İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Süresinin Üzerinde Çalıştırılması

Elazığ Belediyesi

Yevmiye Defterine Geçmişe Yönelik Kayıt Yapılması

Isparta Belediyesi

Yevmiye Numara Uygulamasının Mevzuata Uygun Yapılmaması

Kırıkkale Belediyesi

Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabında Yer Alan Tutarların Gerçeği Yansıtmaması

Kırklareli Belediyesi

Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatının Prime Esas Kazanca Dahil Edilmemesi

Niğde Belediyesi

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Eksik Ayrılması

Tunceli Belediyesi

NOT: Bazı il belediyelerinin 2020 denetim raporları yayımlanmamıştır.
Çok nadir bir iki belediyede personele ilişkin bulgu bulunmamaktadır.

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