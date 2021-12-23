Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştır.

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

İl belediyelerinde en fazla bulgu yine büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi "işçilerin yıllık izinlerini kanuna uygun olarak kullanmalarının sağlanmaması".

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinde buna ilişkin tedbir alınmıştı.

'Sosyal denge sözleşmesinde sosyal denge tazminatı dışında mali hükümlere yer verilmesi' en fazla karşılaşılan bulgulardan ikincisi. Sayıştay Daire Kararlarında ve Temyiz Kurulu Kararlarında da buna ilişkin çok sayıda kamu zararı kararı bulunmaktadır.

Sayıştay, aynı durumlar için farklı kararlar alan belediyeyi uyardı!

Diğer bulgular daha çok kıdem tazminatı ve yevmiye defter kayıtlarına ilişkindir.

SAYIŞTAY BULGUSU İL BELEDİYESİ Sözleşmeli Personelin Müdürlük Kadrosuna Vekaleten Atanması Adıyaman belediyesi İşçilerin Yıllık İzinlerini Kanuna Uygun Olarak Kullanmalarının Sağlanmaması Adıyaman Belediyesi Bartın Belediyesi Batman Belediyesi Bayburt Belediyesi Çanakkale Belediyesi Elazığ Belediyesi Kırklareli Belediyesi Kilis Belediyesi KAPAT [X] Muş Belediyesi Niğde Belediyesi Sivas Belediyesi Tunceli Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesinde Sosyal Denge Tazminatı Dışında Mali Hükümlere Yer Verilmesi Adıyaman Belediyesi Afyonkarahisar Belediyesi Bartın Belediyesi Çanakkale Belediyesi Elazığ Belediyesi Kırklareli Belediyesi Tokat Belediyesi Tunceli Belediyesi Yevmiye Defterinde Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması Afyonkarahisar Belediyesi Muş Belediyesi Niğde Belediyesi Dolu Olan Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna Başka Bir Memurun Görevlendirilmesi ve Harcama Yetkililiğini Kullanması Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Dışındaki Müdürlüklerce de Temsil ve Tanıtma Bütçesinin Kullanılması Afyonkarahisar Belediyesi Kırklareli Belediyesi Belediye Meclis Üyesinin Şirket Yönetim Kurulunda Görevlendirilmesi Afyonkarahisar Belediyesi Belediye Şirket İşçilerine Ödenen Kıdem Tazminatlarının Alt İşverenlere Rücu Edilmemesi Bartın Belediyesi Yevmiye Defterinde Geriye Dönük Kayıtların Yapılması ve Yevmiye Kayıtlarının Müteselsil Devam Etmemesi Bartın Belediyesi Engelli Memur Çalıştırma Zorunluluğuna Uyulmaması Edirne Belediyesi İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Süresinin Üzerinde Çalıştırılması Elazığ Belediyesi Yevmiye Defterine Geçmişe Yönelik Kayıt Yapılması Isparta Belediyesi Yevmiye Numara Uygulamasının Mevzuata Uygun Yapılmaması Kırıkkale Belediyesi Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabında Yer Alan Tutarların Gerçeği Yansıtmaması Kırklareli Belediyesi Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatının Prime Esas Kazanca Dahil Edilmemesi Niğde Belediyesi Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Eksik Ayrılması Tunceli Belediyesi

NOT: Bazı il belediyelerinin 2020 denetim raporları yayımlanmamıştır.

Çok nadir bir iki belediyede personele ilişkin bulgu bulunmamaktadır.