Kılıçdaroğlu, Erdoğan'na 80 Bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 13:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız