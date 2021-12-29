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Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

Sigortalı hizmeti olan uzman erbaş nasıl emekli olabilir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Aralık 2021 14:09
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Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur?

05-04-1974 doğumluyum. 1996-1997 yılları arasında 550 gün askerlik borçlanmasını ödedim.06.09.1999 tarihinde sigortalı olarak 615 gün olan primleri de Askerlik borçlanması ile beraber hizmet birleştirmesi yaptım.

4.06.2001 tarihinden itibaren Türk Silahlı kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev yapmaktayım. Ne zaman emekli olurum?

1999 öncesi Sigortalı hizmeti olan uzman erbaş nasıl emekli olabilir?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışması bulunan uzman erbaşların yıpranma süreleri emeklilik yaş gruplarından tamamı indirilir ve emeklilik yaşı olarak avantaj sağlar.

Uzman çavuşlar 3269 sayılı Kanuna tabidirler. Sosyal güvenlikleri memur statüsünde sağlanır. Her yıl çalışma sürelerine karşılık 3 ay yıpranma payları vardır.

Azami görev yapabilecekleri yaş haddi 55 yaşlarını doldurdukları tarih olmaktadır. Ve yaş hadlerini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde resen emekliye sevk edilmektedirler.

Memur statüsünde olanların, yani hem 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar hem de 5510 sayılı Kanun 4/1 ( c ) bendi kapsamına dahil olanların emeklilik açısından sosyal güvenliklerinin sağlanabilmesi için mutlaka emeklilik yaş gruplarını veya emeklilik yaş hadlerini + en az 25 hizmet yıl hizmetlerinin de (varsa yıpranma süreleri dahil) olması gerekmektedir.

Yıpranma payları memurun emeklilik tarihlerini belirlemede etkendir. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde göreve başlamış olanlar için yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş gruplarından indirilir, bu tarihten önce hiçbir statüde çalışması olmayıp bu tarihten sonra göreve başlamış olanlar için ise yıpranma paylarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş gruplarından indirilir.

55 yaşlarını doldurdukları tarih ise genel bir azami çalışılabilecek yaş haddi olup, bu yaş haddinden yıpranma payları indirilerek emeklilik tarihi belirlenmez.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlamış olanların emeklilik yaş gruplarının bulunmasında 5434 sayılı Kanun Geçici 205 inci maddesi hükmü uygulanır ve 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süreleri (işçi, esnaf, memurluk, borçlanmalar, yıpranma payı toplamı) emeklilik yaş gruplarını belirler.

Soru özelinde izlenmesi gerekenler ve değerlendirmeler

23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet sürenizin uzman erbaşlık görevinize devam ettiğiniz göz önüne alınarak yıpranma payı (25 hizmet yılınızı dolduracağınız tarihe kadar olan süre de dahil olarak), askerlik borçlanması, sigortalı süreleriniz, memurluk süreniz dahil olarak hesaplamamız 10 yıl 7 ay 4 gün olarak bulmaktayız.

Bu durumunuza göre sizin emeklilik yaş grubunuz 53 yaşınızı dolduracağınız tarih olmaktadır. Bu tarihten ayrıca emekli olacağınız tarihe kadar olan süre içerisindeki yıpranma paylarınızın tamamı da indirildiğinde emeklilik yaş tarihiniz ortaya çıkar.

Yani 05/04/1974 + 53 = 05/04/2027 tarihinden diyelim 5 yıl yıpranma payınız olursa 05/04/2022 tarihi emeklilik yaş tarihiniz olacaktır. Yıpranma payınız 6 yıl olursa 2021, 4 yıl 10 ay olursa 05/06/2022 tarihi olacaktır. Yıpranma süreniz daha fazla olursa emeklilik yaş grubunuz daha erken bir tarih olacaktır.

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Belirttiğiniz durumunuza göre de bugün için toplam hizmet sürenizin yıpranma süreleriniz ile birlikte 25 yılı doldurduğunuz anlaşılmakta, dolayısıyla sadece emeklilik yaş tarihinizi beklemekte olduğunuzu değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak, bizim değerlendirmemiz bu şekilde olmakla birlikte, yine de Nisan 2022 tarihi geldiğinde Kurumunuzdan durumunuzu öğrenmenizi tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, hizmetleri tarihler belirterek girmek suretiyle hesaplamanızı https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-yas/ adresimizden yapabilirsiniz.

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