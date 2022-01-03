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Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Ocak 2022 10:12
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Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Bir sendika tarafından; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın;

-(I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3. sırasında "sosyolog" unvanına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin,

-(II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/c sırasında "sosyolog" unvanına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin,

iptali istenilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi iptal istemini aşağıdaki gerekçelerle reddetmiştir.

1- Hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda ve hangi oranlarda ödeneceği hususunda Bakanlar Kuruluna düzenleme ve takdir yetkisi verilmiştir.

2-Teknik hizmetler sınıfında yer alan bazı personelin (jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi gibi unvanların) zam ve tazminatlarının belirlenmiş, ancak söz konusu kısımlarda "sosyolog" unvanına yer verilmemiştir.

3- Teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin zam ve tazminatlarının, unvanlar bazında farklı oranlarda belirlenmesi mümkündür.

4- Teknik hizmetler sınıfına dahil edilen her unvanın dava konusu düzenlemelerde sayılması hususunda idare yargı kararıyla zorlanamaz.

İDDK bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/3091

KAPAT [X]

KARAR NO: 2021/412

KARAR TARİHİ: 04.03.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... Sendikası

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- ...

2- ... Bakanlığı

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2020 tarih ve E:2018/2937, K:2020/2529 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı Sendika tarafından, (10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/01/2012 tarih ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 2012 yılında da uygulanmasına devam edilen) 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın;

1. (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3. sırasında "sosyolog" unvanına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin,

2. (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/c sırasında "sosyolog" unvanına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2020 tarih ve E:2018/2937, K:2020/2529 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlığın, genel idari hizmetler sınıfında yer almakta iken, teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınan "sosyolog" unvanlı kadroların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3. sırası ile (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/c sırasında sayılan (istatistikçi, fizikçi, arkeolog gibi) unvanlar arasında yer alması gerekip gerekmediğinden kaynaklandığı,

657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca, Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatların; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda ve hangi oranlarda ödeneceği hususunda Bakanlar Kuruluna düzenleme ve takdir yetkisi verildiği,

Anılan yetkiye istinaden yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünde, teknik hizmetler sınıfında yer alan personele ödenecek "zamlar" ve (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünde de bu personele ödenecek "tazminatlar"ın düzenlendiği; anılan Bölümlerin dava konusu edilen kısımlarında ise teknik hizmetler sınıfında yer alan bazı personelin (jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi gibi unvanların) zam ve tazminatlarının belirlendiği, ancak söz konusu kısımlarda "sosyolog" unvanına yer verilmediği,

Buna göre, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesindeki kriterler dikkate alınarak, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminat oranlarının belirlenmesi hususunda, Bakanlar Kurulunun takdir yetkisinin bulunduğu; söz konusu yetkiye istinaden, teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin zam ve tazminatlarının, unvanlar bazında farklı oranlarda belirlenmesinin mümkün olduğu; teknik hizmetler sınıfına dahil edilen her unvanın dava konusu düzenlemelerde sayılması hususunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı sonucuna ulaşıldığı,

Davacı tarafından, genel idare hizmetleri sınıfında yer almakta iken teknik hizmetler sınıfına alınan "sosyolog" unvanının, dava konusu düzenlemelerde sayılan unvanlarla eşdeğer olduğu, eşitlik ilkesi gereği söz konusu unvanlara ödenen zam ve tazminatların sosyologlara da ödenmesi gerektiğinden bahisle, eksik düzenleme nedeniyle dava konusu düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de, "sosyolog" unvanıyla dava konusu düzenlemelerde sayılan unvanların farklı nitelikte olduğunun açık olduğu, eşdeğer nitelikte olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının bu iddiasına da itibar edilmediği,

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde belirtilen görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak, Bakanlar Kuruluna verilen takdir yetkisi doğrultusunda yürürlüğe konulan dava konusu düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı Sendika aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı Sendika tarafından, bu dava açıldıktan sonra 01/06/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 01/01/2012-31/12/2013 dönemine ilişkin 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 13. maddesi ile "sosyolog" kadrosunda görev yapanların zam ve tazminat oranlarının yeniden belirlendiği, bu nedenle davacının bu davayı açmada haklı olduğu, dolayısıyla işlemin düzenlendiği tarihteki hukuksal duruma göre karar verilmesi ya da konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği, böylelikle her iki durumda da davacıya avukatlık ücreti ödenmesine karar verileceği, davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmetmenin ve davacı lehine avukatlık ücretine hükmetmemenin hukuka ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idareler tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesiyle tazminat oranlarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi verildiği, genel idare hizmetleri sınıfından çıkarılarak teknik hizmetler sınıfına dahil edilen sosyolog kadrosunda bulunanların bu kadroya atanması için aranan öğrenim durumlarının "mesleki teknik" içeriği haiz bir yükseköğrenim olmadığı, bu sebeple sosyolog kadro unvanında görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 1 ile 4. sıralarında öngörülen zamlar ile (II) sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/a,b,c ve d sıralarında mesleki teknik yükseköğrenimler için öngörülen özel hizmet tazminatının ödenmesinin mümkün olmadığı, eğitim faktörü dikkate alınarak zam ve tazminatlar açısından getirilen farklı düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 24/06/2020 tarih ve E:2018/2937, K:2020/2529 sayılı kararının vekalet ücretine ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 04/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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