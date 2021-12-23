Sahte içkiden ölümler devam ediyor: 4 kişi daha yaşamını yitirdi

Mersin'de, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Mut ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Mejnun Ateş, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesinden Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapıntı Mahallesi'nde de 52 yaşındaki Abdurrahman Öksüz, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte, 15 Aralık'tan bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mut'ta sahte içki kullandıkları öne sürülen ve kendilerini kötü hissetmeleri üzerine 15 Aralık'ta Mut Devlet Hastanesine başvurup, buradaki kontrollerinin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen H.İ. ve M.S'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

- Daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti

Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser, 15 Aralık'ta sahte içki tükettikten sonra evinde ölü bulunmuştu.

Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Necati Yılmaz da dün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Konya'da aynı mahalleden 2 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle öldü

Dere Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Hayrettin K, evinde ölü bulundu. Ölümle ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrettin K'nin evinde yaptığı incelemede sahte içki buldu.

Anı mahallede yaşayan ve rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muammer T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince Muammer T'nin evinde yapılan aramalarda da sahte içki bulundu.

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin çalışmaları sırasında sahte içki sattığı şüphesiyle M.Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, bir hafta önce de ilçede yaşayan Mustafa K'nin sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.