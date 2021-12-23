Kokoreç sevenlere kötü haber: Büyük zam!

Maliyetlerinin artması kuzu kesimlerinin azalmasına yol açarken, kokorecin malzeme teminini zorlaştırdı. Bu zorluk, piyasada artan talebin karşılanmamasından dolayı maliyetleri daha da yükseltti.

Restoranlarda kullanılan peçete, poşet, baharat, ekmek gibi ürünlerdeki sıkıntılar da buna eklenince kokoreççiler çıkmaza girdi. Fiyatlardaki yükselişin halka yansımasını engelleyemediğini söyleyen kokoreççi esnafı, çıkar yol bulmakta güçlük çektiğini belirtti.

KİLOGRAM FİYATI 35 TL'DEN 60 TL'YE ÇIKTI

Eskişehir'de babadan kalma kokoreç işletmesinde 34 yıldır hizmet veren Semih Yüreklier, "Bundan bir ay önce hayvan eti kilogram fiyatı 35-40 lirayken şuanda 60-70 lira civarlarına kadar yükseldi. Böyle olunca ister istemez insanlar hayvanlarını meydana çıkartmıyor. İlerleyen günlerde zam geleceğini düşündükleri için zarar etmek istemiyorlar" dedi.

Hayvan kesiminin azalması da ister istemez kokoreç piyasasını etkiliyor" diyen Yüreklier, "Yarım ekmek kokoreç bende 25 lira, fakat piyasada 30-35 liraya satan yerler var. İnsanlar ayakta kalmak için mücadele veriyorlar. Kokoreç sektörüne de büyük bir darbe vurulmak üzere" diye konuştu.