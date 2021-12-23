Canlı yayında köfteleri yere düşürdü tazminatsız işten atıldı!

'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Dolar 4 günde yüzde 44 düştü
Dolar 4 günde yüzde 44 düştü
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
MB talimat yayımladı: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' nasıl uygulanacak?
MB talimat yayımladı: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' nasıl uygulanacak?
Tarım Kredi Marketler, fiyatları yüzde 30 aşağı çekti
Tarım Kredi Marketler, fiyatları yüzde 30 aşağı çekti
Tam 51 FETÖ üyesi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Tam 51 FETÖ üyesi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine zam olacak mı? Bakan açıkladı
Köprü ve otoyol geçişlerine zam olacak mı? Bakan açıkladı
39 üniversitenin 129 lisans programına 'Avrupa' vizesi
39 üniversitenin 129 lisans programına 'Avrupa' vizesi
Merkez Bankası bugüne ait kur sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası bugüne ait kur sonuçlarını açıkladı
'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'
'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Salgının seyri beş ay önceye döndü
Salgının seyri beş ay önceye döndü
Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Canlı yayında köfteleri yere düşürdü tazminatsız işten atıldı!

Tazminatsız atılan işçilere yıllık izin ücreti müjdesi! Canlı yayında yere düşen köfteyi satışa çıkarılacak köftelerin arasına koydu!

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 14:09
Yazdır
Canlı yayında köfteleri yere düşürdü tazminatsız işten atıldı!

Tazminatsız atılan işçilere yıllık izin ücreti müjdesi! Yargıtay tazminatsız atılan işçiler için yıllık izin ücretlerinin ödenmesi yönünde karar verdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararda Yargıtay fesih sebebinin haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın ödenmesi gerektiğine hükmetti. İşte detaylar...

KASAP REYONU İŞÇİSİNDEN ŞOK HAREKETLER

Yıllardır bir marketin kasap reyonunda çalışan işçi, yaptığı hareketle şaşırttı. Mesai saatinde, kasap reyonuna gelen etleri parçalayıp, köfte yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

1 KİLO ALANA 1 KİLO BEDAVA: YERE DÜŞEN KÖFTEYİ SATIŞA KOYDU

Canlı yayın sırasında, "1 kg alana 1 kg bedava, yiyin hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin de aklınınız başınıza gelsin" diyerek, aynı zamanda yere düşen köfteleri de satışa sunulacak köftelerin içerisine koydu.

PATRONUN HABERİ OLDU

Patronun durumdan haberdar olması üzerine iş akdi feshedilen çalışan soluğu iş mahkemesinde aldı.

Davacı işçi, 7 yıldır çalıştığı işyerinden haksız bir şekilde çıkarıldığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarını talep etti.

İŞVEREN DAVANIN REDDİNİ SİTEDİ

Davalı işveren ise, davalı şirketin elemanı olduğunu ve et parçalama personeli olarak çalıştığını, 27.08.2016 tarihinde işyerinde et işleme alanında ve mesai saatinde köfte üretimi yapıldığı esnada, kendisine ait telefonla sosyal medya sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaptığının tespit edildiğini, canlı yayın sırasında "1 kg alana 1 kg bedava, yiyin hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin de aklınınız başınıza gelsin" dediğini, üretim esnasında yere düşen köfteyi yerden alarak satışa sunulacak köftelerin içine koyduğunu söyleyerek, işçinin tazminatsız atılmasının haklı olduğunu savundu. Davanın reddini istedi.

Mahkemece iş akdinin işveren yönünden haklı nedenle feshedildiğine karar verilerek, davacının tüm talepleri yönünden davanın reddine karar verildi.

Davacı işçi, kararı temyiz etti.

TAZMİNATSIZ ATILAN İŞÇİ, YILLIK İZİN ALACAĞINI ALIR

Davacı işçi kararı temyiz etti. Yargıtay, işverenin fesih haklı, kıdem ve ihbar tazminatını alamaz, Ne var ki, yıllık izin ücreti alacağı, feshin haklı olup olmadığına bağlı olmaksızın ödenmesi gerekmektedir.dedi.

KAPAT [X]

9. Hukuk Dairesi 2021/5588 E. , 2021/9812 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE

MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

İLK DERECEMAHKEMESİ : ... 28. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 16.10.2009-28.08.2016 tarihleri arasında davalı Metro Market şirketine ait işyerinde kasap olarak çalıştığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının, davalı şirketin Etlik mağazasında diğer davalı şirketin elemanı olduğunu ve et parçalama personeli olarak çalıştığını, 27.08.2016 tarihinde işyerinde et işleme alanında ve mesai saatinde köfte üretimi yapıldığı esnada, kendisine ait telefonla sosyal medya sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaptığının tespit edildiğini, canlı yayın sırasında "1 kg alana 1 kg bedava, yiyin hepsinin içine çivi bastım, taş bastım, yiyin de aklınınız başınıza gelsin" dediğini, üretim esnasında yere düşen köfteyi yerden alarak satışa sunulacak köftelerin içine koyduğunu, şirketin kurumsal kimliğini itibarsızlaşma yönündeki eylemi karşısında iş akdinin İş Kanunu 25/2-b-e gereğince 29.08.2016 tarihinde haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince davacı tarafın yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, yıllık izin alacağı yönünden yapılan değerlendirmede ise "Mahkemece bu alacak yönünden gerekçeli kararda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın davanın tümden reddine karar verilmesi hatalı ise de, davacı vekilince bu alacak yönünden açık bir istinaf talebinde bulunulmadığı" gerekçesiyle hukuka aykırı ve hatalı bu hususun eleştirilmekle yetinildiği belirtilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Anayasanın 141. maddesinde, her türlü yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılacağı açıklanmış, aynı zorunluluk 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesinde de düzenleme altına alınmıştır. Anılan kanuni düzenlemede hakimin, uyuşmazlık konusu olan olay hakkında tüm kanıtları toplaması, tartışması, bu kanıtlardan hangilerine itibar edilmediğini, hangilerini üstün tuttuğunu dayanaklarıyla birlikte değerlendirdikten sonra bir sonuca varmasının zorunlu ve gerekli olduğu vurgulanmıştır. Böyle bir yöntemin izlenmesi durumunda ancak kararın gerekçeli olduğu kabul edilebilir. Hükmü kuran hakimin böyle bir yöntemi izlemesi halinde maddi olgularla hüküm fıkrası arasında bir bağlantı kurulmuş olabilecektir. Ayrıca gerekçe sayesinde kararın doğruluğu denetlenmiş, davanın yanları tatmin ve inandırılmış olacaktır. Tüm bunlardan başka ve en önemlisi adil bir yargılamanın yapıldığı sonucuna varılacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.

Somut olayda, davacı iş akdinin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı Metro şirketi ise davacının doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışı nedeni ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuş, Mahkemece iş akdinin işveren yönünden haklı nedenle fesedildiği kabulü ile uyuşmazlık konusu tüm talepler yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, yıllık izin ücreti alacağının, iş sözleşmesinin feshine bağlı bir alacak kelemi olmakla birlikte feshin haklı olup olmadığına bağlı olmaksızın ödenmesi gerekmektedir. İlk Derece Mahkemesince bu konuda herhangi bir gerekçeye yer verilmeden talebin reddilmesi, Anayasanın 141. maddesinde yer alan amir hükme açıkça aykırı olup, bu hali ile kamu düzenine aykırılık oluşturmaktadır. Diğer yandan, davacı vekili istinaf başvuru dilekçesindeki " ... iş akdine tek taraflı ve haksız olarak son veren davalı taraf müvekkile ödemesi gereken alacakları ve tazminatları ödememiştir" şeklindeki beyanları ile bu yöndeki itirazını istinaf başvurusuna konu etmiştir.

Mahkemece, dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuca göre yıllık izin alacağına yönelik talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme sonucu, aynı zamanda da gerekçesiz şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, karar bu yönü ile bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.06.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sosyal medya hesapları miras bırakılabilir mi?
Sosyal medya hesapları miras bırakılabilir mi?
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'na 80 Bin TL tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'na 80 Bin TL tazminat ödeyecek
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
Erdoğan ve AK Parti'li Özlem Zengin'e 'hakaret' davasında karar
Erdoğan ve AK Parti'li Özlem Zengin'e 'hakaret' davasında karar
Polisi şehit eden saldırgan için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Polisi şehit eden saldırgan için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari/hesaplama/50000-tl-32-gunde-ne-kadar-faiz-getirir?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankada-parasi-olanlar-dikkat_adv1272
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Adana'da eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Adana'da eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir eczaneye giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, usulsüz şekilde almak istediği ilaç verilmediği gerekçesiyle eczacı Ertuğrul Atalay ve kalfası Mahmut Özkarlıoğlu ile tartıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
İşte 2022 yılı MTV oranları!

İşte 2022 yılı MTV oranları!

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.