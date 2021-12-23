Derslerini tarlada yapıp üstüne para kazanıyorlar

Osmangazi ilçesinde bulunan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, derslerinin büyük kısmını uygulamalı olarak tarlalarda görüyor. Uygulama derslerini tarlada sebzelerin tüm üretim aşamasını yaparak öğrenen öğrenciler, tarlalarda her yıl tonlarca sebze yetiştiriyor. Okulun etrafında 450 dekar tarım arazisi bulunuyor. Bu tarım arazileri öğrencilere ektirilip biçtiriliyor. Öğrenciler bu tarlalardan yılda 3 kez mahsul alıyor. Toplanan bu ürünler market ve hale satılıyor. Kazanılan bu paradan öğrencilere maaş veriliyor.

Tarlalarda eğitim görerek üretim yapan öğrencilere okulun döner sermayesinden aylık bin ila bin 500 lira arasında maaş veriliyor. Öğrenciler hem okulda üretim yapıp işin tüm aşamalarını öğreniyor, hem de kendilerini ek gelir elde etmiş oluyor. Okul örnek eğitim modeliyle Türkiye'de parmakla gösteriliyor. Okul bu yıl öğrencilerin ekmiş olduğu ürünlerden 400 bin lira gelir bekliyor.

Burada okumaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden öğrenciler, "Burada tarımın bütün aşamalarını öğreniyoruz. Tarım kültürünü geliştiriyoruz. Biz burada öğrendiklerimizle bilinçli tarım yapacağız. Okulumuzun etrafında bulunan tarlaların ekim bakım ve hasat aşamalarını usta öğreticilerimizle birlikte biz yapıyoruz. İlk sulama sistemlerini yerleştiriyoruz. Sonra toprağın mineral bakımlarını inceliyoruz. Tahlili yaptıktan sonra toprağın ihtiyacı olduğu kadar gübre atıyoruz. Tohumları ektikten sonra sürekli tahlil yapıyoruz. Bitkinin gelişimini sürekli inceliyoruz. Böylece büyük tecrübe kazanıyoruz. Burada eğlenerek bu işi öğreniyoruz" dediler.

Okul Müdür Yardımcısı İkbal Çelik, "Okulumuzun 450 dekar tarım arazisi var. Öğrencilerimiz buralarda hem eğitim görüp, hem işin inceliklerini öğreniyorlar. Buradaki tüm tarlaları öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizle birlikte ekiyoruz. Bu tarlalardan öğrenciler yılda 3 mahsul alıyor. Bu yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeden yılda 400 bin lira kazanmayı hedefliyoruz. Burada tarlalarda çalışan öğrencilere aylık ücret veriyoruz. Burada okuyup tarlalarda çalışan öğrenciler aylık bin ila bin 500 lira arasında para kazanıyor. Buradan elde edilen gelirden öğrencilerimiz pay almış oluyor" dedi.