Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde ders sırasında fenalaşan edebiyat öğretmeni, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 14:51
Alınan bilgiye göre, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Muammer Önker (50), dersteyken fenalaştı.
Okula çağrılan sağlık ekiplerinin Develi Devlet Hastanesine kaldırdığı Önker, kurtarılamadı.
İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun, yayınladığı taziye mesajında, "Edebiyat öğretmeni Muammer Önker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız