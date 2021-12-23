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Ak Partili Özhaseki: İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi. Nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil, partiler arası bölüşümle, yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti ve yüzde 15-20'de söyleyemedikleri ve utandıkları PKK'nın siyasi uzantılarından elemanlar alarak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 16:15
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Ak Partili Özhaseki: İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Baştan sona 805 belediyemizin hepsini tek tek incelediğimizde fedakar ve gayretli belediye başkanı arkadaşlarımızı görüyorum." dedi.

Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yapılan işlerin istişare edilmesi, faaliyetleri görüşmek ve 2 yıl boyunca yapılacakların yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehirlerin canlı organizmalar olduğuna işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onların da bir ruhu var, onlar yaşıyorlar, aynı canlılar gibi tıpkı bir çocuk gibi bakıma ihtiyaçları var. Onların da ihtimam gösterilmeye ihtiyaçları var. Onları taşla topraktan ibaret bir nesne gibi görmek, hakikaten onlara yapılacak en büyük kötülük olur. Şehirleri taş ve beton yığını gibi görenler, kalbi biraz taşlaşmış insanlardır. Halbuki şehirlere gönül gözüyle bakanlar, insana hizmete aşkla ve şevkle bakanlar, o şehirleri adeta bir gülistana çeviriyorlar."

Şehirlerin geleceğinin oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Başta belediye başkanları olmak üzere, yerel yöneticiler eğer ufuklu iseler hedef koyuyorlarsa o hedefe gitmek için ellerindeki bütün imkanları yani iç dinamiklerini kullanıyorlarsa ve kendi aralarında teşkilatımızla milletvekillerimizle o bölgede bulunan yerel aktörlerle uyum içerisinde çalışıyorlarsa o şehirlerin gelişmesi çok daha kolay oluyor. Tersine ise ne yazık ki işler biraz daha zorlaşıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin girdiği bütün yerel seçimlerde birinci parti olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Ülkemizde, 1390 belediye bulunuyor, bunların içerisinde 805'i AK Parti'li, 231'i MHP'li yine aynı ittifak içerisinde 5 tane de BBP'li belediyemiz var. Yani 1390 belediyeden Cumhur İttifakı olarak bizler son seçimlerde tam 1041 belediyeyi kazandık ve nüfusunda yüzde 65'ine bizler hizmet ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Özhaseki, AK Parti'li belediyeler olarak çalıştıklarını, gayret ettiklerini, bir araya gelerek istişare ettiklerini ve yardımlaştıklarını dile getirerek, "Baştan sona 805 belediyemizin hepsini tek tek incelediğimizde fedakar ve gayretli belediye başkanı arkadaşlarımızı görüyorum." ifadesini kullandı.

Muhalefet belediyelerini eleştiren Özhaseki, "Hiç bir şey yapmadıkları halde, algı operasyonları çekmeye devam ediyorlar. Nedir bu 'algı' dediğimiz? Gerçekten olmayanı olmuş gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi sunmak, durmadan yalan üzerine kurulu bir dünyayı insanlara kabul ettirmek. Zerre miktar hizmet yok, vizyon yok ve çalışma yok. Belediyeler yatıyor, düzenleri kaybolmuş, ancak sosyal medyada bir yalan rüzgarı estiriyorlar, fenomenler ve youtuberlardan geçilmiyor. Onlara da dehşet paralar döküyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Algı operasyonları için 849 milyon lira"

Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Reklam tanıtım adı altında ajanslara ödedikleri para 849 milyon lira. İstanbul Belediyesinin sadece algı operasyonu çekmek için yapmadığı işleri, çalışmadığı halde ve tembellik ettiği halde çalışıyormuş, gayretliymiş gibi sunabilmek amacıyla bir operasyona döktüğü para 849 milyon lira. Aynı belediyenin sosyal konutlar için ayırdığı para 12 milyon lira, kentsel dönüşüm için depreme hazırlık parası 492 milyon lira. Ama ajanslara verdikleri algı operasyonları için para 849 milyon lira."

2019'dan bu yana İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerinden bu zamana kadar toplam 20 binden fazla emekçinin işten atıldığını kaydeden Özhaseki, "Acaba personel çoktu onun için mi yaptılar diye takip ettik, İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi. Nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil, partiler arası bölüşümle yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti ve yüzde 15-20 de söyleyemedikleri ve utandıkları PKK'nın siyasi uzantılarından elemanlar alarak." sözlerini sarf etti.

- "58 santimetre bile yapmadılar"

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 58 kilometrelik metro projesine ilişkin de "Ankara'da '58 kilometre metro yapacağız' diyerek başladılar. 58 santimetre bile yapmadılar, sonra 'Ulaştırma Bakanlığı izin vermiyor' demeye başladılar. Ulaştırma Bakanlığımızı aradım, ne müracaat var ne talep var." diye konuştu.

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