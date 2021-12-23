Ahu Özyurt, Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını duyurdu
Geçen ağustos ayında Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne getirilen Ahu Özyurt, bu görevinden ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'da yönetimdeki istifaların ardından, bir ayrılık haberi daha geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 17:04
Geçen ağustos ayında, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen gazeteci Ahu Özyurt, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Özyurt açıklamasında, "Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız