İş-Kur, 45 bin kişiyi sınavsız işe alan İBB için neden harekete geçmiyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi. Nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil, partiler arası bölüşümle, yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti ve yüzde 15-20'de söyleyemedikleri ve utandıkları PKK'nın siyasi uzantılarından elemanlar alarak" dedi.



İstanbul'da sınavsız işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi



Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesine ilişkin ise şunları söyledi: "Reklam tanıtım adı altında ajanslara ödedikleri para 849 milyon lira. İstanbul Belediyesinin sadece algı operasyonu çekmek için yapmadığı işleri, çalışmadığı halde ve tembellik ettiği halde çalışıyormuş, gayretliymiş gibi sunabilmek amacıyla bir operasyona döktüğü para 849 milyon lira. Aynı belediyenin sosyal konutlar için ayırdığı para 12 milyon lira, kentsel dönüşüm için depreme hazırlık parası 492 milyon lira. Ama ajanslara verdikleri algı operasyonları için para 849 milyon lira."

2019'dan bu yana İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerinden bu zamana kadar toplam 20 binden fazla emekçinin işten atıldığını kaydeden Özhaseki, "Acaba personel çoktu onun için mi yaptılar diye takip ettik, İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi. Nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil, partiler arası bölüşümle yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti ve yüzde 15-20 de söyleyemedikleri ve utandıkları PKK'nın siyasi uzantılarından elemanlar alarak." sözlerini sarf etti.

İş-Kur Genel Müdürlüğü niçin harekete geçmiyor?

Mehmet Özhaseki'nin "45 bin işçinin nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil" ifadesini kullanmak yerine, sınavsız ve ilansız eleman alınmaz bunun için ilgili kurumların harekete geçmesi için yasal süreci başlattık demesini beklerdik.

Nitekim Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kapsam dışındaki işçi alımlarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Buna göre Yönetmelik kapsamı dışında olunsa dahi bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Yine bu kapsamda yapılacak işçi alımlarına ilişkin ilanların Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurularak şeffaf bir şekilde işçi alınmasını zorunlu tutuyor.

En önemli kural olarak ise kamu kurum ve kuruluşlarını işçi alımı yaparken hem adil ve şeffaf davranmaya hem de adil ve şeffaf davranma hususunda gerekli tedbirleri almaya zorunlu tutuyor. Özetle ben Yönetmelik kapsamında değilim diye hiçbir kamu kurumunun ilansız ve sınavsız eleman almasının mümkün olmadığı açıkça hüküm altına alınmıştır.

Nitekim Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına işçi alımları yönetmelik kapsamı dışında olmasına rağmen Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinde bu vakıflara yapılacak işçi alım ilanlarının yayınlandığını görüyoruz. Demek ki Yönetmelik kapsamı dışında olmak kuralsızlığı gerektirmiyor.

Yine belediye şirketlerinin de işçi alımları Yönetmelik kapsamı dışında olmasına rağmen bu şirketlerin işçi alımlarına ilişkin ilanların da Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinde yayınlandığını görüyoruz. Özetle kamu kurum ve kuruluşlarına hiçbir şekilde sınavsız ve ilansız işçi alınması mümkün değildir. Aksi durumda sınavsız ve ilansız işçi alımı yapan kurumlar İş-Kur tarafından ağır para cezasına muhatap olacaklardır.

Sonuç olarak Mehmet Özhaseki'nin 45 bin işçinin sınavsız ve ilansız olarak nasıl işe başlatıldığını biliyoruz demek yerine İş-Kur'u göreve çağırması daha isabetli olurdu. Sızlanma konumunda olmayan kişilerin çaresizce sızlanmalarını inanın anlamakta zorlanıyoruz.