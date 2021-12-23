Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye otomobil hediye edildi

Ustaoğlu, Sürmeneli'nin Türkiye'ye ve Trabzonlulara hem gurur hem de heyecan yaşattığını vurguladı.

Busenaz, genç yaşta göstermiş olduğu başarıyı devam ettirecek. İnanıyorum ki bundan sonra bizim gençlerimiz de kendisini rol model alacak. Biz buna inanıyoruz.

Ustaoğlu, Trabzon halkı adına Sürmeneli'ye otomobil hediye ettiklerini belirtti.

Ülkemize ve Trabzon'umuza bu gururu yaşatan Busenaz kızımıza Trabzon halkımızın ve iş adamlarımızın armağanı olarak otomobil hediye ediyoruz. Busenaz'ın antrenmanlara daha rahat gidebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi adına kendisine bir araç hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.

Busenaz Sürmeneli: 2024 için hedeflerimizi de koyduk

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de olimpiyat şampiyonu olduğunda hissettiği duyguları paylaştı.