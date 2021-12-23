Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak
Benzinin litre fiyatında 1,63, motorinin litre fiyatında 1,65 lira indirim yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 17:26
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.
Buna göre, benzinin litre fiyatında 1,63, motorinin litre fiyatında 1,65 TL indirim gerçekleşti.
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız