Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı için toplam 410 (Uzman Jandarma 110 , Uzman Erbaş 300), Sahil Güvenlik Komutanlığı için toplam 10 Uzman Erbaş kontenjanı belirlenmiş olup seçme sınavları icraa edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı personelden astsibaylığa geçiş için başvuracak malul gazi adaylara kontenjan miktarının yüzde 5'i kadar kontenjan aktarılacak.

İcra edilecek sınavda Milli Savunma Bakanlığı'nın oluru ile taban puan "50" olarak belirlenmiştir.

Astsubay olmaya istekli ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan uzman jandarma ve uzman erbaşlar başvuru dilekçesi ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilk amirlerine müracaat edebilecek.

Adaylar dilekçelerinde geçmek istediği branşı belirtecektir.

Personellerin emsalleri arasında temayüz etmiş, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

Uzman Jandarmalar için en az üç yıl görev yapmış olmak ve müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

Uzman Erbaşlar için dördüncü hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak şartları aranacak.