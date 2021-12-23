Kara yolu dışında kullanılan içten yanmalı motorların tip onay işlemlerinde sadeleşmeye gidildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ", "Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ" ve "Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında İdari Gerekliliklerin Belirlenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu dışında kullanılan içten yanmalı motorlar için yeni emisyon seviyesi (faz 5) mevzuatı uygulaması için yayımlanan tebliğler ile ülkede yeni nesil çevreci olan kara yolu dışında kullanılan makine ve bu makinelerde kullanılan içten yanmalı motorların üretilmesi sağlandı.

Bu alandaki üreticilerin üzerinde oluşması öngörülen karmaşık yükü azaltmak için açıklık, öngörülebilirlik, rasyonellik ve sadeleştirme hayata geçirildi.

Mevcut uygulama dikkate alınarak tip onay işlemlerinde kullanılan belgelerin daha da sadeleştirilmesi ve standartlaştırılması sağlandı.