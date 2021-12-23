Türkiye'de 2021 böyle geçti
Türkiye'de 2021 böyle geçti
Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin
Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin
Mersin'de doktoru darp eden 2 zanlı serbest bırakıldı
Mersin'de doktoru darp eden 2 zanlı serbest bırakıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
2 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
2 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Gram altın 650 TL sınırına kadar geriledi
Gram altın 650 TL sınırına kadar geriledi
Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak
Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak
'100/2000 YÖK Doktora Bursu' bahar dönemi başvuruları başladı
'100/2000 YÖK Doktora Bursu' bahar dönemi başvuruları başladı
İş-Kur, 45 bin kişiyi sınavsız işe alan İBB için neden harekete geçmiyor?
İş-Kur, 45 bin kişiyi sınavsız işe alan İBB için neden harekete geçmiyor?
Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
MB talimat yayımladı: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' nasıl uygulanacak?
MB talimat yayımladı: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' nasıl uygulanacak?
Tarım Kredi Marketler, fiyatları yüzde 30 aşağı çekti
Tarım Kredi Marketler, fiyatları yüzde 30 aşağı çekti
Tam 51 FETÖ üyesi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Tam 51 FETÖ üyesi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine zam olacak mı? Bakan açıkladı
Köprü ve otoyol geçişlerine zam olacak mı? Bakan açıkladı
39 üniversitenin 129 lisans programına 'Avrupa' vizesi
39 üniversitenin 129 lisans programına 'Avrupa' vizesi
Merkez Bankası bugüne ait kur sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası bugüne ait kur sonuçlarını açıkladı
'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'
'Kur düşüşünü fiyatlara yansıtmayana göz açtırmayacağız'
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de 2021 böyle geçti

Kovid-19 ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 20:05
Yazdır
Türkiye'de 2021 böyle geçti

Ocak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Kovid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.

Şubat

Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.

Mart

Kovid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilen mart ayında yerli aşı çalışmaları hız kazandı, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışmasının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.

"İstanbul Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı, Yüksek Mahkeme eksiklik bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi başsavcılığa iade etti.

Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

KAPAT [X]

Nisan

Türkiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında nisan sonundan başlayarak 17 Mayıs'a kadar süren ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma" dönemine girdi.

Bu tarih aralığında üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil eğitim kurumlarının tümünde yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

Mayıs

2021'in mayıs ayında, Kovid-19 aşısı ve MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi ilgili gelişmeler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına yönelik tepkiler gündemde yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti. İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ve 40 yaş üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşlerine ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilmesine yönelik uygulama başlatıldı.

Haziran

Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi Türkiye'de haziran ayının önemli olayları arasında yer aldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemler bu ayda da gündemdeki yerini korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

"Kademeli normalleşme süreci"nin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açarken, Anayasa Mahkemesince kabul edilen yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

Temmuz

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi ile Alanya ve Gündoğmuş, Adana, Mersin, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar temmuz ayına damgasını vurdu.

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilerek hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana, Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sele neden oldu.

Yerli Kovid-19 aşısı TURCOVAC'ın 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığı temmuz ayında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı açıklandı, Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki bir evde 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Ağustos

Türkiye'de temmuz ayının sonunda çıkan orman yangınları ağustosta da devam ederken Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel, su baskını ve heyelanlar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Kemerköy Termik Santrali boşaltıldı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşları ve TSK personeli Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.

Eylül

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti.

BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer aldığı yeni Türkevi binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Faz-3 çalışmaları devam eden yerli Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen ve Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden Durul Gence ekim ayında hayata veda etti.

İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı.

Kasım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karar, itirazların, Danıştay 10. Dairesinin ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da reddedilmesiyle kesinleşti.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı.

Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.

Yeni yılda asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 varyantı Omicron'un Türkiye'de ilk kez tespit edildiğini duyurdu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
Doğu'da gece termometreler sıfırın altını gösterdi
Doğu'da gece termometreler sıfırın altını gösterdi
Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı
Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı
'Elinin hamuruyla' açtığı iş yerinde 25 kişiyi istihdam ediyor
'Elinin hamuruyla' açtığı iş yerinde 25 kişiyi istihdam ediyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari/hesaplama/50000-tl-32-gunde-ne-kadar-faiz-getirir?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankada-parasi-olanlar-dikkat_adv1272
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Adana'da eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Adana'da eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir eczaneye giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, usulsüz şekilde almak istediği ilaç verilmediği gerekçesiyle eczacı Ertuğrul Atalay ve kalfası Mahmut Özkarlıoğlu ile tartıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
İşte 2022 yılı MTV oranları!

İşte 2022 yılı MTV oranları!

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.