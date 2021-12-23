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DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2022'de 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 HES ve 133 taşkın yatırımı olmak üzere toplam 360 tesisi tamamlayacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 20:18
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DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete sunacak

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun faaliyetleri ve 2022 hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde ülkenin her bir karış toprağını suyla buluşturmaya, devasa projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Yıldız, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Yıldız, suyun daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğine işaret ederek, "Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 19 yılda yaklaşık 284 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda 654 baraj, 462 gölet ve bent, 51 yer altı barajı, 1561 sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 310 içme suyu ve atık su tesisi, 605 HES ve 5 bin 249 taşkın tesisi olmak üzere 9 bin 189 tesisi hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 126 baraj, 119 gölet ve bent, 51 yer altı barajı, 329 sulama tesisi, 70 içme suyu tesisi, 8 atık su tesisi, 86 HES, 560 taşkın tesisi, 144 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesi olmak üzere 1493 tesis tamamlandı. Bitirilen bu tesislerle 361 bin 290 hektar alan sulamaya açıldı, ekonomiye yıllık 5,4 milyar lira katkı sağlandı ve 325 bin kişiye tarımsal istihdam yaratıldı."

Yıldız, ülkenin ve üreticinin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "2022'de 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 HES ve 133 taşkın yatırımı olmak üzere toplam 360 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." bilgisini verdi.

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