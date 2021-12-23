Doğu'da gece termometreler sıfırın altını gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars ile Ardahan'da 16, Erzurum'da 15, Erzincan'da 7, Tunceli'de 6 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 1, Iğdır'da sıfır, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ağrı'da 4 ve Erzincan'da 2 derece olması bekleniyor.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışının ardından etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri, dere ve çaylar kısmen dondu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçları battaniye ve naylonlarla örttü.

Çatıları karla kaplanan köy evleri ve nehrin yüzeyinde akarak güzel görüntüler oluşturan buz kütleleri, AA muhabirince drone ile görüntülendi.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Sabaha doğru etkisini artıran soğuk hava sebebiyle çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte, araçların camları buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar, açık alandaki araçlarının soğuktan etkilenmemesi için üstlerini battaniye ve branda ile örttü.

Kars

Kars'ta da araçların camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araçların, iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Vatandaşlardan Hacı Sarı, gece çok soğuk olduğunu belirterek, sabah arabasını zorla çalıştırdığını söyledi.