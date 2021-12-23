19 ilde 1655 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 109 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 105 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 39 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Köy yollarının bir an önce açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ekipleri ise kent merkezinde tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Erzurum

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzurum'da dün kapanan 372 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını gece boyuncu sürdürdü.

İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kapalı yollardan 274'ü yeniden ulaşıma açıldı, 98 mahallenin yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleriyle sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da İl Özel İdaresi ekipleri, dünden beri yaptıkları çalışmalarla ulaşıma kapanan 237 köy yolundan 218'inde yeniden ulaşımı sağladı.

82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, halen ulaşıma kapalı olan 19 köy yolunu açmaya çalışıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde ulaşıma kapanan 63 köy yolunu, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce açacaklarını belirtti.

Bitlis Belediyesi de beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, İmranlı ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, bugüne kadar 586 yerleşim yerinin kapalı yollarını ulaşıma açtı.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı özellikle kıyı kesimlerde etkili oluyor.

Yağış nedeniyle, Ayancık ilçesinde 36, Türkeli'de 5, Erfelek'te 3, merkezde ise 9 olmak üzere toplam 53 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu

Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 355 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın

Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelindeki 262 köyden 93'ünün yolu ulaşıma kapandı.

Ulus'ta 34, Amasra'da 15, Kurucaşile'de 14, merkez ilçede 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

Belediye ekipleri, karın etkili olduğu kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Düzce'de dün kar nedeniyle kapanan 40 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde devam eden kar yağışı köylere ulaşımı aksatıyor.

Merkez ilçede 5, Eflani'de 30, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 9, Safranbolu'da 9, Yenice'de 24 olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Sorumluluk sahasında 23 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için görev yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar nedeniyle Gökçebey'de 4, Alaplı'da 2, Çaycuma'da 33, Kozlu'da 20, Merkez ilçede 18, Ereğli'de 55 ve Devrek'te 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için greyder, yükleyici, dozer, kar bıçaklı kamyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar sebebiyle merkezde 50, Ardeşen'de 27, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 8, Fındıklı'da 16, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 23 olmak üzere 242 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki çobanlar, sürülerini köylere getiriyor.

Giresun

Giresun'da dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle Eynesil'de 11 ve Görele'de 49 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Belediyesi ise yüksek kesimlerdeki mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarına devam eden Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Artvin

Artvin'de iki gündür etkili olan kar sebebiyle 87 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresince kapalı yolları açma çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezinde de gece boyu aralıklarla devam eden yağış sonucu kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Artvin Belediyesi ekipleri, ana cadde ve mahalle yollarının kapanmaması ve şehir içi trafiğinin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, özellikle yüksek rakımlı noktalarda etkili olan karla mücadele ediyor.

Yollarda tuzlama yapan belediyenin, kış mevsimi boyunca 423 iş makinesi ve 491 personel ile sahada çalışma yürüteceği belirtildi.

Öte yandan, kentin önemli turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe, kar yağışıyla beyaza büründü.

Boztepe'ye çıkanlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi, kardan adam yapan çocuklar da kartopu oynadı.

Lise öğrencisi Erkan Bayram, AA muhabirine, arkadaşlarıyla geldikleri Boztepe'de karda kayarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Bekledikleri karın yağdığını ve bu sayede eğlendiklerini dile getiren Bayram, karda keyifli zaman için buranın tercih edilebileceğini kaydetti.

Trabzon

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.

Kardan kapanan yolların büyük bölümünü açan ve tuzlama yapan ekipler, halen ulaşım sağlanamayan 15 mahalle yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Kentte, akşam saatlerine kadar kapalı yol kalmaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan, kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları istenerek, "Vatandaşlarımız mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz. Hemşehrilerimiz yaşanacak tüm aksaklıklar için 153'ü arayabilir." ifadesine yer verildi.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Karlıova'da 3, Solhan'da 7 ve Genç'te 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 16 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı 4 köy ile 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı Kışlacık, Taşdibek, Çat ve Düğüncüler köyleri ile Gümüşören köyünün Ormancık ve Sarıçiçek mezralarına ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması ile dünden bu yana Şirvan ilçesinde 29, Pervari'de de 12 yerleşim yerinin yolu açıldı.