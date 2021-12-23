Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 20:50
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapattı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.
Düzyatan, Instagram hesabından, "Dün yapılan Kovid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın"notunu düşerek yakınlarını uyardı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız