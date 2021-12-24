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MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?

Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sürekli veya geçici işçilerden özellikle aşçı ve kaloriferci işçilerin, pansiyonlu okullar haftanın 7 günü açık olduğundan ihtiyaca binaen Pazar günleri çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarına dair MEB görüş yazısı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Aralık 2021 09:40
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MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?

MEB; Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sürekli veya geçici işçilerden özellikle aşçı ve kaloriferci işçilerin, pansiyonlu okullar haftanın 7 günü açık olduğundan ihtiyaca binaen Pazar günleri çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarına dair soruları cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yukarıdaki soruları cevaplayan görüş yazısında,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (10 No.lu İş Kolu'nda faaliyet gösteren) Merkez ve Taşra Teşkilatları İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin 17. Maddesinde;

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ VE GÜNLERİ NELERDİR?

"İşyerinde haftalık çalışma süresi toplam 45 saattir. Bu süre beş gün üzerinden düzenlenir. Pazar günü hafta tatilidir. Cumartesi günü işçiler dinlendirilir. Ancak, haftalık çalışma süresinin 6 işgününe bölünerek uygulandığı işyerlerinde bu uygulamaya devam edilir.

Çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanları işyerinin niteliği göz önünde tutularak işveren veya vekillerince tespit olunur ve işyerinde ilan edilir. Üyelere çalışma süresinin ortalama bir zamanında, bir saat ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

İŞÇİLER CUMARTESİ GÜNLERİ ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Bakanlığa bağlı okullarda, Turizm Otelcilik Meslek Liselerinde, Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri/ASO ile Halk Eğitim Merkezleri/ASO'da ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerden olan kurs, eğitim, sınav ve turizm faaliyetleri nedeniyle çalışma yapılması gereken durumlara münhasır olmak kaydıyla Cumartesi günü işçiler çalıştırılabilir. Bu şekildeki çalışma durumunda haftalık 45 saatlik çalışma süresi 6 güne bölünmek suretiyle uygulanır. İşveren yukarıdaki çalışmalara katılacak olan işçilerden her sözleşme yılının başında yazılı muvafakat almak zorundadır. İlgili birimde çalışan işçilerin ihtiyacı karşılayacak sayıda olanların yazılı muvafakat vermemesi halinde, ihtiyaç duyulan işçi, diğer okullardan talep edilen okula, muvafakati olanlar arasından temin edilir.

İŞÇİLER CUMARTESİ GÜNLERİ ÇALIŞTIRILIRSA KAÇ LİRA ÖDENİR?

Bu kapsamda çalıştırılan işçilere fiilen çalıştıkları her Cumartesi günü için çalıştığı süreye bakılmaksızın sözleşmenin birinci yılı birinci altı ayında 123,20 TL; sözleşmenin birinci yılı ikinci altı ayında 129,36 TL ödenir. Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yılı birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır. Ayrıca, bu maddenin birinci paragrafında belirtilen haftalık çalışma süresinin gerek beş, gerekse altı güne bölünerek uygulandığı iş yerlerinden kömür kalorifer sistemi ile ısıtılan okullar ile üç öğün yemek verilen yatılı eğitim kurumlarına münhasır olmak kaydıyla; bu işyerlerinde tüm çalışma sistemlerinin uygulanmasına rağmen personel yetersizliğinden dolayı işçilerin dinlenme günlerinde kaloriferci ve aşçı olarak çalışanlardan her bir meslekten bir, ancak ihtiyaç olması halinde sadece aşçı sayısı toplam iki ile sınırlı olmak üzere, işveren tarafından göreve çağrılan; mesleği icra edebileceğine dair ehliyet veya belgeye sahip aşçı ve kaloriferci işçiye, fiilen kalorifer yaktıkları ve yemek pişirdikleri bu günler için de aynı ödeme yapılır.

Bu işçilere ayrıca fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilmez. Bu ödeme sosyal yardım farkının hesabında dikkate alınmaz." denilmektedir.

İŞÇİLER PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Aynı, Toplu İş Sözleşmesi'nin Ulusal Bayram - Genel Tatil ve Hafta Tatil Günleri ve Ödenecek Ücretler başlıklı 19'uncu maddesinde ise " ... Hafta tatiline hak kazanan işçilerden, hafta tatili günlerinde çalışmayıp izin yapanlara her hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın bir yevmiye ödenir. Hafta tatili günü tam çalıştırılan işçilere, çalıştırıldıkları hafta tatili günleri için toplam 3 yevmiye (çalışmadan hak ettikleri 1 yevmiye dahil) ödenir ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, pansiyonlu okulların aşçı ve kaloriferci ihtiyacının giderilmesinde öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yeni işe alınan sözleşmeli veya diğer personelden yararlanılması, bunun yeterli olamaması halinde ise söz konusu işçilerin yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde Pazar günleri de çalıştırılmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

KAPAT [X]

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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