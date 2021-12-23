İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 23:05
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL'lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?
20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?
Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Adana'da eczane çalışanına bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında
Adana'da usulsüz şekilde ilaç almak isteyen kişinin, eczacı kalfasına ve kendisine engel olmak isteyenlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir eczaneye giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, usulsüz şekilde almak istediği ilaç verilmediği gerekçesiyle eczacı Ertuğrul Atalay ve kalfası Mahmut Özkarlıoğlu ile tartıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.