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Hava-İş ile THY arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Hava İş Sendikası Yönetim Kurulu:- "Sayın Genel Başkanımız Ali Kemal Tatlıbal ile THY. A.O Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı'nın mutabakatıyla TİS anlaşmasından bağımsız olmak kaydıyla hüsnüniyet göstergesi olarak, fedakarlık gösteren tüm üyelerimize 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek THY A.O tarafından bir (1) brüt maaş prim ödenmesine karar verilmiştir"- "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Aralık 2021 23:21
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Hava-İş ile THY arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), Türk Hava Yolları (THY) yönetimi ile 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ndeki ücret zamları konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Hava İş Sendikası Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ile pandemi sebebiyle maaşlarda yaşanılan kayıpların en aza indirilmesi ve üyelerin süreçte daha kazançlı çıkması adına 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde ücret zamları konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hava-İş Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı arasında yapılan görüşmelerde 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin süresinin 2 yıl olacak şekilde kabul edildiği aktarılan açıklamada, maaş zam oranlarının ise "Altı Ay Enflasyon + yüzde 60, Altı Ay Enflasyon + yüzde 5, Altı Ay Enflasyon + 1, Altı Ay Enflasyon + 1" şeklinde olacağı kaydedildi.

Bunlara ek olarak Tatlıbal ve Aycı'nın görüşmesinde Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih itibariyle 1 brüt maaş imza parası ödenmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Ali Kemal Tatlıbal ile THY. A.O Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı'nın mutabakatıyla TİS anlaşmasından bağımsız olmak kaydıyla hüsnüniyet göstergesi olarak, fedakarlık gösteren tüm üyelerimize 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek THY A.O tarafından bir (1) brüt maaş prim ödenmesine karar verilmiştir. Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Sayın İlker Aycı Bey'e teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz."

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