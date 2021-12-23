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'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyadan vergi muafiyeti ve ek zamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 23:37
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Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin beklediği 2022 zammına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan vergi muafiyeti ve ek zamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

MEMURA 300 TL OLARAK MI YANSIYACAK?

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Gelir vergisi muafiyeti memura 300 TL olarak yansıyacak haberleri ve ortalıkta dolaşan tablolar kafa karıştırıyor.

Haberler gerçeği yansıtmıyor.

Muhasebat Genel Müdürlüğü hiç vakit kaybetmeden bir çizelge yayınlamalı, kamuoyundaki bilgi yanlışı ivedi düzeltilmelidir."

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