CHP'li Ağbaba cüzdanını kürsüde unuttu, AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de kürsüye çıkıp bir konuşma gerçekleştirdi. Burada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, cüzdanından çıkarttığı paraları göstererek gıda fiyatlarını ve faturaları eleştirdi.

"CÜZDANINA SAHİP ÇIKAMIYOR, ÜLKENİN BÜTÇESİNE NASIL SAHİP ÇIKACAK?"

Ağbaba'dan sonra ise kürsüye AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı. Konuşması sırasında Ağbaba'nın kürsüde cüzdanını unuttuğunu gören Elitaş, yakaladığı fırsatı kaçırmadı. Cüzdanı alıp Meclis'e dönerek hitap eden Elitaş, Ağbaba'ya "Sayın Ağbaba burada paraları çıkarıp konuştunuz. Bir de espri yaptınız 'Bunlara güvenilmez. AK Partililer paraları alır götürür' diye. AK Partililer mert adamdır. Daha cüzdanına sahip çıkamayan adam ülkenin bütçesine mi sahip çıkacak?" dedi.

Bu konuşmaların ardından oturum başkanı Ağbaba'ya kürsüye giderek cüzdanını almasını söyledi.