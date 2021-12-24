Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS
DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Özel Harekat Başkanlığını," ibaresinden sonra gelmek üzere "Trafik Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını," ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "Trafik Araştırma Merkezi," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız