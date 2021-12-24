İç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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